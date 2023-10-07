В Баку завершились учения военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии

В Баку завершились командно-штабные учения c компьютерной поддержкой "Eternity-2023", в которых принимали участие военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в ходе учений, состоявшихся с привлечением военнослужащих трех стран и представителей соответствующих государственных структур, были выполнены задачи по организации охраны стратегически важных и региональных экономических проектов.

В Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны состоялось мероприятие по случаю завершения учений.

На мероприятии было отмечено, что основное внимание при проведении учений было уделено укреплению взаимодействия и обеспечению слаживания между Вооруженными силами Азербайджана, Турции и Грузии. Было отмечено, что все задачи, поставленные в ходе командно-штабных учений "Eternity-2023" с компьютерной поддержкой, были успешно выполнены.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано совместное фото на память.