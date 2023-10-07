Прошли политконсультации между Азербайджаном и Катаром

6 октября 2023 года в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Государства Катар.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Политические консультации с азербайджанской стороны возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, со стороны Государства Катар - государственный министр иностранных дел Солтан бин Саад аль-Мурейхи.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, гуманитарной сферах, межпарламентских связях, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам регионального и глобального характера, представляющим взаимный интерес.

Катарская сторона проинформирована о ситуации, сложившейся в регионе после конфликта, в том числе о восстановительных, строительных, реинтеграционных работах, проводимых на освобожденных территориях.