В Ходжалы в месте предполагаемых захоронений пропавших без вести лиц будут проведены раскопки

Государственная комиссия продолжает поиски граждан Азербайджана, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, в том числе Натига Гасымова.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

"К сожалению, в Государственной комиссии нет информации о месте захоронения Натига Гасымова. Однако можно предположить, что его тело было захоронено на территории Ходжалинского района (бывший Аскеран). Государственная комиссия проведет раскопки и эксгумацию на всех освобожденных от оккупации территориях, а также в предполагаемых местах захоронения лиц, погибших в Первой Карабахской войне, на территории Ходжалинского района", - отметили в комиссии.