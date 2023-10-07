Виталий Баласанян убил Натига Гасымова, подвергнув страшным пыткам

Согласно информации, полученной из надежных источников, поскольку героизм и отвага бесстрашного азербайджанского солдата Натига Гасымова вызывали панику и психологическое напряжение среди армянских военнослужащих, полевой командир Виталий Баласанян, неоднократно подвергнув Натига Гасымова страшным пыткам перед армянскими солдатами, убил его.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Было отмечено, что с 1988 года Виталий Баласанян принимал активное участие в разжигании сепаратизма и организации террористических актов на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской Республики, проведении этнических чисток против азербайджанцев, совершении Ходжалинского геноцида, совершил многочисленные военные преступления.

Впоследствии он был т.н. "заместителем министра обороны" и "главой совета безопасности" сепаратистского режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

Армянская сторона, вопреки нормам гуманитарного права, скрывает информацию о месте захоронения граждан Азербайджана, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, в том числе Натига Гасымова, говорится в сообщении.