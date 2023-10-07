Останки пропавшего 31 год назад без вести Натига Гасымова, предположительно, находятся на территории Ходжалы

Как известно, армянская сторона, вопреки нормам гуманитарного права, бесчеловечно скрывает информацию о местах захоронения граждан Азербайджана, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, в том числе Натига Салим оглу Гасымова.

В ответ на запрос Day.Az в Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан сообщили, что Натиг Гасымов родился в 1971 году в селе Кичик Гарамурад Гедабейского района Азербайджанской Республики. Когда армянские вооруженные формирования напали на суверенные территории Азербайджанской Республики, он добровольно записался в батальон "карабахские соколы", организованный в Агдамском районе, и встал на защиту Родины. 12 марта 1992 года в ходе боев в направлении села Пирляр Ходжалинского района был взят в плен армянскими боевиками.

Во время боев за албанскую церковь, расположенную на высоте близ села Пирляр Ходжалинского района, погибли 6 его боевых товарищей. Он в одиночку продолжал сражаться с врагом. На шестой день боев у Натига закончились патроны. Армянские боевики захватили его. Это произошло 12 марта 1992 года. В это время в том районе находились русский и итальянский журналисты - специальный корреспондента журнала "Огонек" Константин Смирнов и Энрико Сардзини. Как происходил процесс взятия в плен, они написали в 14 и 15 апрельских номерах журнала, в статье "Страх". На обложке было фото, на котором Натиг Гасымов выходил со знаменем в руках в сопровождении двух армянских боевиков. Это была последняя фотография героя, который, водрузив азербайджанский флаг над албанским храмом, один в течение пяти дней оборонялся от армянских боевиков. Затем боевики увезли Натига Гасымова в неизвестном направлении.

Подробности стали доподлинно известны позже, из показаний попавшего в те годы в плен к армянам ходжалинца Джафара Джафарова, который, после того, как был освобожден из армянского плена, поселился в городе Мингячевир.

Из показаний Джафара Джафарова: "В тот день, когда город Ходжалы был оккупирован армянскими вооруженными формированиями, меня и других жителей Ходжалы взяли в плен и доставили в изолятор отделения полиции оккупированного Аскеранского района. Через некоторое время армянские военные нас вместе с иностранными журналистами посадили в бронированную боевую машину и отвезли в село Пирляр".

Подъехав к месту, армянские боевики отправили Джафара Джафарова на переговоры с азербайджанскими военными, занявшими позицию в албанской церкви. Через Джафара Джафарова они потребовали передать, что если азербайджанские бойцы не сдадутся, они выстроят в ряд и расстреляют взятых в плен жителей города Ходжалы.

Джафар Джафаров ползком добрался до церкви. Однако, добравшись до церкви, он увидел только одного азербайджанского солдата, Натига Гасымова. Натиг, пять дней сражавшийся против врага в одиночку, без еды и воды, был сильно обессилен.

Когда Джафар Джафаров спросил у Натига, почему он не отступил, тот ему ответил: "Я дал слово командиру не покидать позиции. К тому же, как я мог оставить здесь азербайджанский флаг?", и показал в сторону азербайджанского флага, развевавшегося на здании.

По словам Джафара Джафарова, он передал Натигу Гасымову условия армянских боевиков и посоветовал ему не сдаваться и, если есть возможность, уйти. Однако Натиг Гасымов заявил, что не допустит, чтобы за одну его жизнь погибли столько жителей Ходжалы, и, взяв в руки тот самый азербайджанский флаг, который развевался над зданием албанской церкви, вышел к армянским боевикам.

Согласно информации, полученной из надежных источников, поскольку героизм и отвага этого бесстрашного азербайджанского солдата вызывали панику, страх и психологическое напряжение среди армянских боевиков, бывший тогда полевым командиром Виталий Баласанян, прежде чем окончательно расправиться с Натигом Гасымовом, неоднократно подвергал его страшным пыткам перед армянскими солдатами.

С 1988 года Виталий Баласанян принимал активное участие в разжигании сепаратизма и организации террористических актов на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана, проведении этнических чисток против азербайджанцев, совершении Ходжалинского геноцида, совершил многочисленные военные преступления. Впоследствии он был т.н. "заместителем министра обороны" и "главой совета безопасности" сепаратистского режима, созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

В настоящее время Государственной комиссией по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Натиг Гасымов зарегистрирован как пропавший без вести в Первой Карабахской войне.

Государственная комиссия продолжает поиски граждан Азербайджана, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, в том числе Натига Гасымова. К сожалению, в Государственной комиссии нет информации о месте захоронения Натига Гасымова. Однако можно предположить, что его тело было захоронено на территории Ходжалинского района (бывший Аскеран). Государственная комиссия проведет раскопки и эксгумацию на всех освобожденных от оккупации территориях, а также в предполагаемых местах захоронения лиц, погибших в Первой Карабахской войне, на территории Ходжалинского района.