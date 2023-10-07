Сабина Алиева выступила в Ассоциации омбудсменов ОИС в связи с Ходжалинским геноцидом

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в общем собрании Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (АО ОИС) в Стамбуле и выступила с обращением в связи с Ходжалинским геноцидом.

Об этом Day.Az сообщили в аппарате омбудсмена.

В ходе выступления она сказала, что в рамках деятельности АО ОИС реализованы важные инициативы в области повышения осведомленности, происходит обмен опытом с другими организациями-членами.

С.Алиева отметила, что в мире продолжаются несправедливость по отношению к исламским странам, в том числе к Азербайджану, и двойные стандарты в международных отношениях. Омбудсмен рассказала о военных преступлениях, совершенных Арменией на азербайджанских землях. Она также отметила, что судьба около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, до сих пор остается неизвестной.

По ее словам, мины, установленные Арменией на азербайджанских землях в период их оккупации, продолжают уносить жизни наших военнослужащих и гражданских лиц, до сих пор более 300 человек стали жертвами минного террора. Говоря о Ходжалинском геноциде, совершенном 31 год назад, омбудсмен заявила, что этот геноцид является свидетельством армянской политики этнической чистки, которая привела к грубому нарушению прав и свобод, закрепленных в международных документах. С.Алиева подчеркнула необходимость дачи международной политической и правовой оценки Ходжалинского геноцида народами и международными организациями для восстановления справедливости. В целях предотвращения повторения подобных событий, привлечения преступников к правосудию она обратилась к соответствующим международным структурам с просьбой поднять эти вопросы.

На мероприятии состоялись выборы в правление Ассоциации омбудсменов ОИС. Сабина Алиева вновь была избрана членом правления Ассоциации.