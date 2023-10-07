https://news.day.az/politics/1604686.html Баку призвал к срочной деэскалации в Газе
Баку призвал к срочной деэскалации в Газе
Мы осуждаем насилие против мирного населения в зоне израильско-палестинского конфликта.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.
"Наши соболезнования в связи с трагической гибелью многих мирных жителей как в Израиле, так и в секторе Газа. Мы призываем к немедленной деэскалации ситуации", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре