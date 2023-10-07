Сабина Алиева призвала ввести санкции против Армении за минный террор

Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с произошедшими вчера подрывами на минах, передает Day.Az.

"Минный террор Армении продолжает подвергать опасности и забирать жизни мирных жителей и наших военнослужащих.

В результате трех минных происшествий, произошедших 6 октября, погиб один мирный житель, ранен офицер Внутренних войск МВД и еще один мирный житель.

Мины, заложенные Арменией на наших территориях, освобожденных от оккупации, создают серьезное препятствие для безопасности мирного населения и наших военнослужащих, процесса миростроительства в регионе, осуществления инфраструктурных проектов, а также возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные земли.

Несмотря на неоднократные обращения, отказ армянской стороны передать нашей стране точные минные карты приводит к гибели мирного населения и военнослужащих. Этот шаг Армении еще раз показывает, что они не заинтересованы в восстановлении мира в регионе.

Как Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики, я настоятельно требую, чтобы Армения передала нашей стране точные минные карты, продемонстрировала единство в установлении мира в регионе и призываю международное сообщество ввести соответствующие санкции против минного террора Армении", - отметил омбудсмен.