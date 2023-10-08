https://news.day.az/politics/1604752.html Продолжаются мероприятия по увольнению в запас военнослужащих, завершивших срок службы - ФОТО - ВИДЕО
Продолжаются мероприятия по увольнению в запас военнослужащих, завершивших срок службы - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджанской Армии продолжаются мероприятия, связанные с исполнением распоряжения Президента Азербайджанской Республики "О призыве с 1 по 30 октября 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, по приказу министра обороны в воинских частях проводятся церемонии проводов военнослужащих, уволенных из армии в связи с завершением срока службы.
Была награждена группа военнослужащих, отличившихся в ходе выполнения задач, поставленных в период прохождения службы.
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