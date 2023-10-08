Армяне в Карабахе использовали машину «скорой помощи» в военных целях

После локальных антитеррористических мероприятий в ходе проверки одной из заброшенных боевых позиций в Карабахском экономическом районе было установлено, что автомобиль, предназначенный для военно-медицинской помощи, использовался с целью перевозки военных грузов, передает Day.Az.

Выведенный из строя в результате артиллерийского огня автомобиль, принадлежащий армянским незаконным вооруженным формированиям, использовался для хранения и транспортировки управляемых ракет противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

Следует отметить, что использование гражданской техники в военных целях недопустимо и противоречит международным гуманитарным нормам и принципам.