Обезврежен квадрокоптер армянских ВС

8 октября около 12:50 квадрокоптер, принадлежащий подразделениям Вооруженных сил Армении, предпринял попытку совершить разведывательный полет над оборонительными позициями подразделений азербайджанской армии, расположенными в направлении горы Кылинджли Кяльбаджарского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Обнаруженный нашими подразделениями квадрокоптер был обезврежен специальными техническими средствами", - отметили в министерстве.