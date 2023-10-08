https://news.day.az/politics/1604774.html Обезврежен квадрокоптер армянских ВС - минобороны Азербайджана
Обезврежен квадрокоптер армянских ВС - минобороны Азербайджана
8 октября около 12:50 квадрокоптер, принадлежащий подразделениям Вооруженных сил Армении, предпринял попытку совершить разведывательный полет над оборонительными позициями подразделений азербайджанской армии, расположенными в направлении горы Кылинджли Кяльбаджарского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Обнаруженный нашими подразделениями квадрокоптер был обезврежен специальными техническими средствами", - отметили в министерстве.
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