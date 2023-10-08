Азербайджанцы Польши проводят акцию против минного террора Армении

Азербайджанцы Польши проводят акцию в центре Варшавы, передает Day.Az.

Они протестуют против минного террора, развязанного Арменией против нашей страны, и призывают к миру.

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