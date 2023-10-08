Макрон планирует снабдить многие страны шпионским программным обеспечением.

Расследование выявило причастность президента Макрона к предоставлению многим странам шпионского программного обеспечения



Результаты пресс-расследования "файлов predator", проведенного группой европейских СМИ, показали, что президент Франции Эммануэль Макрон и его советник по безопасности Александр Пинелла были причастны к оказанию помощи французской компании Nexa, специализирующейся на шпионских программах, в продаже своей продукции ряду стран, выявив, что "Макрон лично участвовал во встрече той же компании в 2018 году по поводу продажи программного обеспечения французскому государству"; его бывший советник также работал посредником между Nexa и одной из арабских стран.



Данные указывают на то, что "встреча, состоявшаяся в Елисейском дворце в апреле 2018 года между представителями NEXA и Макроном в присутствии как Пинильи, так и генерала Эрика Пио Фарины, главы службы безопасности Елисейского дворца, была направлена на презентацию продуктов компании президенту Франции", указывая на то, что шпионское ПО, разработанное вышеупомянутой французской компанией, продается по всему миру с использованием таинственных методов и таинственных посредников, чтобы использоваться в "спорных" целях.



В ходе расследования было зафиксировано, что "Nexa, которая предоставляет услуги французскому государству и разведывательным службам ряда стран, в настоящее время находится под следствием секции по преступлениям против человечности Парижского суда в связи с жалобами, поданными двумя неправительственными организациями на ее деятельность в прокуратуру Франции", поясняя что "несмотря на череду открытий и фактов и просьбу следователей национального прокурора по борьбе с терроризмом Жан-Франсуа Рикара расширить расследование, но человек, назначенный Макроном в 2019 году, отказался на основании недостаточности доказательств.



Эннис Калламар, генеральный секретарь Amnesty International, заявила, что "расследования файлов radiator показали то, чего мы давно опасались, - что продукты слежки и шпионажа широко и свободно продаются без какого-либо надзора или реальной подотчетности", добавив, что это "еще раз доказывает, что европейские страны и институты не смогли обеспечить эффективно регулировать продажу и передачу этих продуктов".



Та же организация продолжила, что "компании, занимающиеся технологиями наблюдения, базирующиеся в Европейском союзе, предположительно находятся под контролем Союза и его органов контроля, которые стремятся предотвратить ущерб правам человека", добавив, что "расследования показали, что регулирующие органы ЕС не могут или не желают контролировать этот ущерб в связи с экспортом и продажей шпионских программ", в то время как Датча Окербель, глава лаборатории безопасности Amnesty, заявила, что "страны ЕС должны прекратить уклоняться от своей ответственности и начать обуздывать эти компании.



В расследованиях, другие части которых будут опубликованы в ближайшие дни, указывалось, что "Франция приобрела для себя и Ливии шпионское ПО Муаммара Каддафи (Eagle), добавляя, что "французская компания Nexa предоставила ливийскому генералу Халифе Хафтару оборудование для наблюдения всего три года назад.



Комментируя ту же тему, Эль Баррак Шади Абдеслам, международный эксперт по кризисному управлению и анализу рисков, сказал, что "причастность Франции к скандалу с predator и сопутствующие подозрения, связанные с причастностью бывших руководителей Елисейского дворца к продаже этих передовых технологий другим странам, являются еще одним доказательством двуличия риторики, принятой Макроном во Франции во всех ее региональных политических позициях".



"Скандал с хищником может стать политическим завершением политического пути Макрона, отмеченного скандалами и серым отношением, и поэтому он будет иметь серьезные последствия для его политической позиции во Франции в предстоящий период", - добавил Аль-Бурак, отметив в то же время, что "этот скандал подтверждает, что Франция Макрона имеет серьезные последствия для его политической позиции во Франции в предстоящий период". Становятся бременем для международных общечеловеческих ценностей и представляют собой важный факт, что на Елисейских полях нет голоса выше, чем голос денег, даже в ущерб общечеловеческим ценностям.



Пресс-секретарь пришел к выводу, что "президент Франции подорвал эти демократические практики на своем заднем дворе в обмен на совершение преступлений против своих заявителей по всему миру, поскольку это представляет собой реальное отрицание ценностей Французской Пятой республики и всех лозунгов, которые Франция выдвигает перед миром, так что системы шпионажа ведут к нарушению прав человека, подрывают основные свободы и искажают демократические процессы", отмечая "неспособность Франции должным образом отслеживать и пересматривать использование шпионских программ в соответствии с демократическими законами и ценностями, которые, как она утверждает, защищает.