Месседж Президента Ильхама Алиева: мир на Южном Кавказе формируют страны региона

Автор: Акпер Гасанов

"Настало время установления мира на Южном Кавказе", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.

Это были очень важные слова главы нашего государства, которые должны не просто услышать в Ереване, Москве, Вашингтоне, Париже и Брюсселе, но и взять на вооружение для планирования своей дальнейшей политики в нашем регионе.

Мы видим, что происходит сейчас в разных уголках планеты. До сих пор продолжается российско-украинская война, которая ежедневно уносит жизни сотен военнослужащих с обеих сторон. При этом регулярными стали ракетные удары и налеты беспилотников не только по мирным украинским городам, но и по населенным пунктам РФ. И конца края этой войне не видно.

Более того, вся Восточная и Западная Европа живут в новой реальности, когда риск распространения войны на эти страны, с точки зрения политиков и экспертного сообщества, достаточно велик. Собственно, поэтому во многих европейских странах резко наращивают оборонные бюджеты, покупают все новые образцы оружия и говорят про Третью мировую войну везде, где представится для этого возможность.

А еще мы видим, как война пришла и в Израиль. Боевики из ХАМАС подвергли ракетным обстрелам многие израильские города, они вторглись на территорию еврейского государства, расстреляв и захватив в плен сотни граждан этой страны. Есть реальный риск распространения этой войны шире, вовлечения в нее иных государств. Одним словом, на Ближнем Востоке тоже царит гнетущая обстановка, льется кровь.

На этом фоне особо начинаешь ценить тот мир, что установился в регионе Южного Кавказа. Азербайджан, блестяще проведя антитеррористические мероприятия в Карабахском экономическом регионе, ликвидировал армянские незаконные формирования, заставил самораспуститься карабахскую хунту, задержав и доставив в Баку ее бывших руководителей и духовного и финансового поджигателя новой войны, миллиардера Рубена Варданяна.

Сейчас Азербайджан вынужден отбиваться от нападок покровителей оккупационной политики РА, доказывая свое право на восстановление конституционного порядка на своей территории. Наша страна восстановила свои суверенитет и территориальную целостность и активно продвигает мирную повестку, тогда как германские реваншисты и покровительствующие им страны все еще лелеют надежду на новое погружение Южного Кавказа в состояние управляемого хаоса.

"Три года назад в результате Второй Карабахской войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, в прошлом месяце он восстановил свой суверенитет над всей страной. А сейчас мы должны активно работать над мирным договором, который будет подписан между Арменией и Азербайджаном. Если мы этого добьемся, - я надеюсь на это, - то тогда на Южном Кавказе возникнет совершенно новая политическая ситуация", - справедливо отметил Президент Ильхам Алиев.

Это были слова политического деятеля мирового масштаба, который доказал способность выстраивать и реализовывать блестящую стратегию и тактику великих побед на поле боя и за столом переговоров.

Это были слова того, кто сумел добиться реализации самых грандиозных проектов, колоссальную прибыль от которых получают, как Азербайджан, так и Турция, Грузия и иные страны мира.

Это были слова того, кто нацелен на новые, позитивные перемены на Южном Кавказе. И это несмотря на то, что Армения все еще держит под оккупацией 8 азербайджанских сел, официально подписавшись под признание территориальной целостности нашей страны, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Именно этому, принуждению официального Еревана к выполнению взятых на себя обязательств, должны уделить время те, кто жаждет позиционировать в роли главного центра по сближению позиций Армении и Азербайджана.

И им всем сегодня был послан четкий месседж - официальный Баку готов к подписанию мирного договора с Ереваном, предлагая для этого новый формат.

"Если это не односторонне и не предвзято, то, конечно, мы принимаем любое посредничество и помощь. Но, на мой взгляд, самым правильным выбором в этой сфере, учитывая и исторические связи, и географический фактор, конечно же, могла бы быть Грузия", - заявил глава нашего государства.

Тем самым создается альтернатива мирным переговорам между Баку и Ереваном в Брюсселе, под эгидой ЕС. Азербайджан не отказывается от них, но показывает, что монополии в таком вопросе, как формирование мирного будущего Южного Кавказа не может быть. Это ровно такая же справедливая, обоснованная и твердая позиция, как отказ от посредничества Франции в переговорном процессе. Она слишком сильно себя запятнала демонстрацией однобокого, несправедливого подхода, неким даже бравированием своей провокационной, антиазербайджанской, антитурецкой внешней политики.

Мир на Южном Кавказе, прежде всего, должен коваться странами региона. Это настолько очевидная истина, что даже неудобно повторять ее из раза в раз. Все страны и организации, пытающиеся сыграть свою роль в нашем регионе, не могут быть более заинтересованы в мире и процветании Южного Кавказа, чем азербайджанцы, грузины, армяне, турки, иранцы. И потому предложение Президента Азербайджана Ильхама Алиева не просто обосновано, логично и правильно, но и бесспорно. Главное - не упустить тот уникальный, исторический шанс на установление прочного мира в нашем регионе. Миру, цену которого прекрасно знают в Азербайджане. Миру, который обрел еще большую цену в свете трагических событий в разных уголках нашей планеты.