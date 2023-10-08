Азербайджан выражает соболезнования Афганистану в связи с сильным землетрясением

Азербайджан выразил соболезнования Афганистану в связи с сильным землетрясением. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в X, передает Day.Az.

"Глубоко опечалены новостью о разрушительном землетрясении в Герате (Афганистан), унесшем сотни жизней. Выражаем соболезнования семьям погибших в результате этой катастрофы. Наши мысли и молитвы с народом Афганистана", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3, эпицентр которого находился в 42 километрах к северо-западу от города Герат. По последним данным, погибло более 2000 человек.