https://news.day.az/politics/1604834.html Азербайджан выражает соболезнования Афганистану в связи с сильным землетрясением
Азербайджан выражает соболезнования Афганистану в связи с сильным землетрясением
Азербайджан выразил соболезнования Афганистану в связи с сильным землетрясением. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в X, передает Day.Az.
"Глубоко опечалены новостью о разрушительном землетрясении в Герате (Афганистан), унесшем сотни жизней. Выражаем соболезнования семьям погибших в результате этой катастрофы. Наши мысли и молитвы с народом Афганистана", - говорится в публикации.
Отметим, что сегодня в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3, эпицентр которого находился в 42 километрах к северо-западу от города Герат. По последним данным, погибло более 2000 человек.
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