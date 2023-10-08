Глава МИД Пакистана посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани совершит официальный визит в Азербайджан. Об этом сообщил в воскресенье Day.Az дипломатический источник.

Он примет участие в 27-м заседании Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которое пройдет с 9 по 10 октября в городе Шуша.

Джилани также проведет двусторонние встречи с участвующими министрами стран-членов и другими высокопоставленными лицами в кулуарах мероприятия.

Отметим, что в мероприятии примут участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и главы МИД стран-участниц Организации экономического сотрудничества.

ОЭС была основана в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией.

Среди государств-членов - Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан.