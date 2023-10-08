Пусть все грызутся в России

Автор: Вели Ахундлы

Пустившая корни в российскую медиа сферу армянская пропагандистка Маргарита Симоньян продолжает в привычной для себя манере сеять раздор между россиянами. От Маргоши частенько звучат абсурдного рода провокационные заявления, направленные не только на раскол отношений России с соседями, но и на раскол внутри страны.

В марте этого года армянская провокаторша и пропагандистка Маргарита Симоньян сознательно сеяла вражду между русскими и грузинами, а теперь, на фоне событий в Израиле, переключилась на россиян и....россиян.

Как написала в своем телеграм канале Марго, эскалация напряженности в Израиле может подтолкнуть к бегству из страны россиян, которые прежде переехали туда на фоне войны в Украине.

"Страна, которая не воюет со своими соседями, опять воюет со своими соседями. Ждем исхода русских пацифистов. Впрочем, не, не ждем", - написала она, комментируя ракетный удар по Израилю со стороны ХАМАС и последующее решение израильской армии провести в ответ военную операцию.

То есть не приезжайте обратно, оставайтесь там. Очевидно, что будучи влиятельной медиа персоной, голос которой постоянно слышан из телевизоров и в Сети, Симоньян пытается настроить одних россиян против других, вешая на людей ярлыки и настраивая их друг против друга.

Армянская провокаторша постоянно с таким энтузиазмом придумывает все новые причины для ссор и раздора в России, что ощущение, будто это ее мечта, чтобы все постоянно грызлись.

Ведь, не впервые Симоньян и Ко. пытаются поссорить настроить россиян против кого угодно, даже самих себя. Этой же болезнью болеет ее муженек Кеосаян, который постоянно пытается катать бочку также, как и она

Возникает вопрос, как может быть пропагандистом человек, который по любому поводу сеет межнациональную и межрелигиозную рознь и ненависть? Осознает ли руководство РФ, что Маргарита Симоньян своими провокационными высказываниями усложняет как внутреннюю ситуацию в многонациональной России, так и отношения РФ с соседними странами?

Симоньян давно пора наказать за ее постоянные скандалы и абсурдные высказывания, которые бьют по России. Она и прочие подобные лица являются на самом деле врагами россиян.