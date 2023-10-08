Источник: Агентство международной информации Trend

ХАМАС начал войну, а Израиль ее закончит.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"7 октября запомнится как самый мрачный день в новейшей истории Израиля. Война началась неожиданно, когда террористы ХАМАС запустили ракеты и вторглись в наши города на юге Израиля, чтобы убивать, насиловать и похищать наших женщин, сыновей и дочерей. Есть видео из Газы, где 4-летнего израильского мальчика бьют и издеваются над ним. Он выглядел напуганным. Мальчик просто хотел пойти домой. Представьте, что террористы похитили вашего четырехлетнего сына. Представьте, что он просит вашу помощь. Хотя они начали войну неожиданно, жестокость их не была неожиданностью", - сказал он.

Дик отметил, что ХАМАС - это организация, совершающаяся геноцид, лидеры которой открыто говорят об убийстве всех евреев.

"Это записано в их уставе. Они учат своих детей ненавидеть евреев и радоваться их смерти. Эта культура ненависти является причиной такого варварства. Кроме того, давайте не будем забывать, что ХАМАС действует не в одиночку. Его спонсором является Иран, страна, которая стремится уничтожить мою страну и убить всех израильтян. Мы приняли к сведению радостные твиты Хаменеи при виде трупов наших семей. Мы будем это помнить", - добавил посол.

Джордж Дик напомнил, что в прошлом между его страной и ХАМАС были вспышки насилия.

"Мы надеялись, что их удастся сдержать, что они, вместо того, чтобы думать об убийстве евреев, будут больше заботиться о помощи людям в секторе Газа. Мы разрешили жителям Газы приезжать на работу в Израиль, мы облегчили экспорт сельскохозяйственной продукции Газы в Израиль и на Западный Берег, и мы даже спасали жизни жителей Газы в наших больницах. Мы также намеревались помогать Газе разрабатывать морское газовое месторождение, чтобы обеспечить средства для людей, живущих там. К сожалению, ХАМАС ненавидит нас больше, чем любит свой народ", - сказал он.

Израильский посол отметил, что то, что произошло беспрецедентно в Израиле, и такого больше не повторится.

"Это не очередной раунд насилия, не операция, это война", - сказал он.

Далее дипломат отметил, что ЦАХАЛ немедленно применит все свои силы, чтобы уничтожить возможности ХАМАСа.

"Мы уничтожим их и отомстим за этот черный день, который они навязали Израилю и его гражданам. ХАМАС взял на себя инициативу и начал эту войну, а мы закончим ее", - заявил Джордж Дик.

Говоря о гуманитарной ситуации в Израиле, он отметил, что потери в результате этой агрессии ошеломляют: 600 невинных израильтян трагически погибли, более 100 человек были похищены и еще примерно 2000 получили физические и эмоциональные травмы.

"Мы - нация героев, львов. Отцы сражались вместе со своими сыновьями в одиночку, чтобы отразить террористов в Сдероте. Воины сражались в одиночку и убили много террористов. Благодаря нашим героям эти цифры не стали еще выше. К сожалению, Израиль имеет большой опыт в решении проблем жертв войны. Мы хорошо подготовлены и способны позаботиться о наших раненых. Наш народ живет своей жизнью, и мы готовимся к долгой, трудной и решительной войне, в конце которой мы победим. Будет принята только полная победа. Я хочу обратиться к невинным жителям Газы, цитируя слова премьер-министра Нетаньяху: "уходите сейчас, потому что мы будем действовать силой"", - сказал посол.

Джордж Дик также поделился своими мыслями о том, как должно реагировать международное сообщество на эти события в Израиле.

"Международное сообщество должно сделать три вещи: во-первых, каждая страна должна немедленно выступить с заявлением, осуждающим ХАМАС и поддерживающим Израиль. Любая попытка приравнять Израиль и ХАМАС с заявлениями об "обеих сторонах" является моральным оскорблением. Настоящий друг Израиля не будет колебаться. Во-вторых, международное сообщество должно четко поддержать право Израиля на самооборону и на восстановление жизни на юге Израиля - не временно, а навсегда. И в-третьих, пришло время начать верить словам наших врагов. Когда ХАМАС говорит, что хочет убивать евреев, верьте им, потому что они это говорят в буквальном смылсе. Когда Иран призывает к уничтожению Израиля и Запада, верьте, потому что они это говорят в буквальном смысле. Как только мы это сделаем, мир, наконец, начнет действовать соответствующим образом. Международное сообщество должно сделать все эти три вещи. Остальное мы сделаем сами, потому что если есть что-то, чему мы научились из истории, так это то, что в момент истины можно рассчитывать только на себя", - заключил посол.