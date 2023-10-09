Главы МИД Азербайджана, РФ и Армении могут встретиться в Бишкеке

Главы МИД Азербайджана, РФ и Армении могут провести встречу в ближайшие дни.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РБК.

"Диалог России, Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта никогда и не прерывался. Мы надеемся, что такие контакты будут продолжены, - сказал высокопоставленный дипломат. - Рассматриваем возможность проведения таких дискуссий на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ".

Отметим, что под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Бишкеке 13 октября пройдет заседание Совета глав государств СНГ.

В ходе предстоящего мероприятия будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств - участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.