Миссия ООН прибыла в Карабах

Миссия ООН в очередной раз прибыла в карабахский регион Азербайджана, сообщает Day.Az.

Сегодня утром члены миссии, проехав через Агдам, отправились в направлении Аскеран-Ханкенди.

Целью миссии является ознакомление с ситуацией на местах, определения гуманитарных нужд жителей.

В состав миссии входят представители различных структур ООН.

Отметим, что ранее миссия ООН посещала Карабах 1 октября.

ФОТО -  Агентство международной информации Trend.