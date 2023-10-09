https://news.day.az/politics/1604926.html Миссия ООН прибыла в Карабах - ФОТО
Миссия ООН прибыла в Карабах - ФОТО
Миссия ООН в очередной раз прибыла в карабахский регион Азербайджана, сообщает Day.Az.
Сегодня утром члены миссии, проехав через Агдам, отправились в направлении Аскеран-Ханкенди.
Целью миссии является ознакомление с ситуацией на местах, определения гуманитарных нужд жителей.
В состав миссии входят представители различных структур ООН.
Отметим, что ранее миссия ООН посещала Карабах 1 октября.
ФОТО - Агентство международной информации Trend.
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