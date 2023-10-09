Армения игнорирует предложения России по ратификации Римского статута

Считаем присоединение Армении к Римскому статуту абсолютно недружественным шагом.

Как передает Day.Az, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РБК.

"На фоне абсолютно политизированной враждебной позиции МУС в отношении России и ее руководства наш союзник Армения принимает решение о том, чтобы статут этого суда ратифицировать. Как мы должны воспринимать подобный шаг? Только как, мягко говоря, недружественный", - отметил Галузин .

По его словам, в России рассчитывали, что Армения воздержится от такого шага.

"Те же самые правила МУС допускают, что для тех стран, которые по каким-то причинам не являются подписантами Римского статута, вполне есть возможности обратиться к услугам этого суда, даже не ратифицируя Римский статут. В этой парадигме я не вижу возможностей для того, чтобы всерьез относиться к тому предложению Армении", - сказал замминистра.

При этом Галузин сообщил, что были проведены консультации с армянской стороной. "Мы высказали определенные предложения. Но, судя по всему, либо в Ереване над ними еще думают, либо решили не принимать", - сказал он.

На вопрос, о каких предложениях идет речь, замминистра ответил: "Я думаю, что есть в дипломатии вещи, которые не сразу стоит выдавать на поверхность".

Ранее мы писали о том, что российские политологи призывают жестко ответить Армении на ратификацию Римского статута.