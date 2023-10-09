Посольство Азербайджана в Израиле об обращениях граждан

Количество обращений на горячую линию среди азербайджанцев, проживающих в Израиле, минимально.

Об этом в понедельник сообщили в посольстве Азербайджана в Израиле в ответ на запрос Day.Az.

"Горячая линия посольства работает круглосуточно. Обращения в основном связаны с общей ситуацией в стране и авиарейсами. Паники среди населения нет. Завтра будет рейс AZAL. У авиакомпании Israir Airlines есть рейсы сегодня, а также 11 и 13 октября. Между двумя странами в настоящее время существуют регулярные авиарейсы", - сообщили в дипмиссии.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое называние "Железные мечи".