Глупость по Кеосаяну

Автор: Байрам Эльшадов

Есть такая категория людей, которым стоит молчать. Потому что "полет" их мысли и фантазии отдает аморальщиной и глупостью. Одной из таких персон является армянский пропагандист Тигран Кеосаян.

Перепрофилировашись в политолога, эксперта по международным отношениям, конфликтолога, знатока демократии и специалиста по Ближнему Востоку, дешевый пропагандист дал интервью российским СМИ, где высказал глубокую по своей глупости мысль о том, что затягивание боевых действий между ХАМАС и Израилем играет на руку премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Подкрепляет свою мысль он тем, что, якобы, пока продолжаются боевые действия, господин Нетаньяху не будет смещен.

Это в корне неверный подход и даже более, это глупый подход. В силу нескольких причин. В первую очередь, из-за того, что общество в Израиле живет в весьма специфичном регионе и в особенных условиях. К сожалению, местное население знает, понимает и принимает то, что война может постучаться в их двери в любой момент. Именно поэтому отношение к войне и армии в стране особенное, и весьма философское. Мобилизация не приводит к панике, в армии служат представители обоих полов.

Второй момент, Биньямин Нетаньяху является одним из политических тяжеловесов страны, который уже третий раз служит премьер-министром. Для такого человека потерять позицию премьер-министра не является проблемой.

И самая большая глупость Кеосаяна заключается в том, что он говорит, не понимая природы проблемы, о которой дает свое "экспертное" мнение. Израиль является демократичной страной, в которой общество играет ключевую роль в вопросах формирования политического курса страны. Умышленное затягивание боевых действий, которое умудрился увидеть Кеосаян, является политическим самоубийством для Нетаньяху, как и для любого другого политика в стране. Потому что больше никогда и никто не выдвинет его и не проголосует за него ни на одних выборах. Ключевым мотивом для Нетаньяху является быстрое и эффективное решение существующего кризиса, посколько только это позволит ему удержать свои политические позиции.

Может быть, Кеосаян судит о ситуации по тому как ведутся дела в Армении, где показная демократия для ЕС является предпочтительным режимом функционирования страны. Если так, то не надо проецировать привычное и понятное понимание ситуации на Израиль.

Для таких как Кеосаян намного легче придумать альтернативный мир. Ведь намного легче пуститься в спекуляции, построенные на одном или двух допущениях, которые вписываются в его понимания мира, чем пытаться понять как он на самом деле работает.

Дилетанты наподобие Кеосаяна выбирают такой путь, потому что это легкий путь для продвижения выгодных себе нарративов. Какими они не были бы нелогичными, иррациональными и заведомо ложными.

И даже армянский сегмент Телеграма ополчился на продажного Кеосаяна о его словах, что покаывает, что в уровне своей глупости Кеосаян скатился до недостигнутого ранее уровня.