Глава МИД Казахстана прибудет в Азербайджан

10 октября в городе Шуша пройдет 27-е заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в котором примет участие заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сказал официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, основным вопросом повестки заседания будет подготовка к 16-му саммиту глав государств ОЭС, проведение которого планируется в ноябре 2023 года в Ташкенте (Узбекистан).

"В ходе заседания стороны обсудят пути развития сотрудничества между государствами-членами ОЭС в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах, а также вопросы региональной и международной повестки", - добавил он.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества - региональная межгосударственная экономическая структура, в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Казахстан является членом ОЭС с 1992 года.