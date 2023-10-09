https://news.day.az/politics/1605031.html Джейхун Байрамов примет участие в заседании Совета министров ОЭС
Джейхун Байрамов примет участие в заседании Совета министров ОЭС
10 октября в городе Шуша пройдет под председательством Азербайджана 27-е заседание Совета министров Организации экономического сотрудничества.
Об этом Day.Az сообщили в понедельник в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Было отмечено, что в мероприятии примет участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Планируются двусторонние встречи главы МИД в рамках мероприятия с иностранными официальными лицами, а также участие в пресс-конференции.
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