Сколько мин обнаружено на освобожденных территориях Азербайджана за неделю?

Агентство Азербайджана по разминированию опубликовало еженедельный отчет об операциях по гуманитарному разминированию, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

Как сообщает в понедельник Day.Az, отчет опубликован на странице агентства в социальной сети "X".

Согласно информации, на прошлой неделе были обнаружены и обезврежены 67 противотанковых и 31 противопехотная мина. Разминирована территория площадью 426,5 гектара.