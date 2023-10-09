https://news.day.az/politics/1605038.html Сколько мин обнаружено на освобожденных территориях Азербайджана за неделю?
Сколько мин обнаружено на освобожденных территориях Азербайджана за неделю?
Агентство Азербайджана по разминированию опубликовало еженедельный отчет об операциях по гуманитарному разминированию, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации.
Как сообщает в понедельник Day.Az, отчет опубликован на странице агентства в социальной сети "X".
Согласно информации, на прошлой неделе были обнаружены и обезврежены 67 противотанковых и 31 противопехотная мина. Разминирована территория площадью 426,5 гектара.
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