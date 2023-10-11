Армения вооружала сепаратистов на миллиарды, и эти миллиарды теперь у Азербайджана

Другой реакции Армении быть и не могло. Все годы армянской оккупации и после 44-дневной войны сепаратистский режим действовал под прямым управлением военно-политического руководства Армении. Но для самих военных преступников происходящее с ними не должно быть неожиданностью.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Азербайджанское государство на различных платформах, на различных уровнях неоднократно заявляло, что все руководители самопровозглашенного сепаратистского образования будут привлечены к ответственности за свои деяния. На этих лиц были заведены уголовные дела, так что ни о каком незаконном аресте, а тем более похищении речи быть не может, подчеркнул полковник Рамалданов. Президент Ильхам Алиев, отметил он, не раз говорил о том, что все виновные в страданиях азербайджанского народа, будут наказаны. Президент открыто давал понять, что все преступления, совершенные против азербайджанского народа, будут расследованы и все преступники ответят перед законом.

"Список преступников обширен, до остальных тоже дойдет очередь. Кроме того, во время следствия в деле, думаю, появятся и новые фигуранты. И еще уверен - ниточка обязательно потянется в Армению.

"НКР" не была признана никем в мире, не имела никакого международного статуса, следовательно, деятельность ее верхушки подпадает под статью Уголовного кодекса о наказании за сепаратизм. Сепаратизм считается уголовно наказуемым преступлением в большинстве стран. Тем более, агрессивный, вооруженный сепаратизм, когда сепаратисты не ограничиваются митингами и лозунгами, а создают хорошо вооруженные незаконные формирования, ведущие террористическую борьбу с законными хозяевами этой территории. Армения потратила на этот проект миллиарды, огромные средства были направлены ею на вооружение сепаратистских банд. Понятно, что она разочарована и обозлена провалом проекта. Ей, конечно, очень грустно наблюдать за тем, как все приобретенное на ее средства вооружение переходит в руки Азербайджана. А перешедший нам в руки арсенал очень обширен. Сдано и обнаружено на территории зоны РМК огромное количество оружия, боеприпасов, бронетехники", - сказал Рамалданов.

Что касается самих арестованных сепаратистских деятелей, то, по мнению ветерана войны, хотя следствие еще не завершено и судом не зачитан приговор, их однозначно можно называть преступниками. Достаточно неоднократных обстрелов Гянджи и других мирных городов Азербайджана в ходе 44-дневной войны, чтобы того же Араика Арутюняна наказать по всей строгости закона, считает военный эксперт. Мы также не забыли преступлений, совершенных в период Первой карабахской войны, и не можем позволить, чтобы Бако Саакян и Аркадий Гукасян ушли от ответственности. Пришло время отвечать за свои деяния. Все эти лица работали против Азербайджана и азербайджанского народа, на их руках кровь ни в чем не повинных людей, и теперь они получат по заслугам, подчеркнул Рамалданов.

Наш собеседник напомнил, что сепаратистские лидеры любили записывать "грозные" обращения, делать бравурные заявления. Взять, например, ролики с угрозами и наглыми заявлениями Араика до и во время 44-дневной войны.

"Этот преступник с гордостью признавался, что лично отдал приказ бомбить Гянджу. Другие сепаратистские лидеры тоже любили покрасоваться перед камерой с угрозами в адрес Баку. Теперь им придется отвечать не перед камерой, а перед азербайджанским правосудием. Они должны ответить за все, что натворили. Для этого есть все основания.

После победы Азербайджана во Второй карабахской войне сепаратистов неоднократно предупреждали о необходимости прекращения преступной деятельности и сдачи. Но они не прислушались, и произошло неизбежное, потому что Баку не может предупреждать до бесконечности. Азербайджанская армия менее чем за сутки выполнила задачу, которая заставила армянские незаконные вооруженные формирования и сепаратистскую верхушку поднять белый флаг", - сказал военный эксперт.

Сепаратизму, подчеркнул он, пришел конец. И о сепаратизме на территориях Азербайджана мы уже больше не говорим. Сегодня мы говорим о реинтеграции. Касается она только мирного армянского населения, тех, кто не обагрил руки невинной кровью, не совершил военных преступлений. Преступники же должны ответить за свои преступления.

"А в том, что якобы "похищенные" сепаратистские деятели являются военными преступниками, нет никаких сомнений. Они должны ответить за свои деяния. И ответят. Наказать военных преступников - это наш долг перед памятью тысяч мирных азербайджанцев, ставших жертвами армянского национализма, перед памятью наших шехидов. Не сомневаюсь, что расследование, начатое в отношении этих лиц, будет вестись объективно и с соблюдением всех принятых для таких случаев международных норм. Преступники понесут заслуженное наказание. Они часто грозили доехать на танках до Баку. Эта их мечта частично сбылась - доехали, только не на танках, а в наручниках", - сказал Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева