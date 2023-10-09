Пути урегулирования израильско-палестинского конфликта не так просты, как кажется, поскольку здесь присутствуют интересы многих государств.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом в интервью "Xəzər TV" сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, руководитель медиаплатформы Turkic.World Руфиз Хафизоглу.

Хафизоглу отметил, что даже среди арабских стран нет единой позиции по этому вопросу.

По его мнению, разоружение ХАМАС, нейтрализация его лидеров не приведут к уничтожению организации.

"ХАМАС заявил, что готовился к этим операциям два года. Так что конфликт не будет решен быстро", - сказал Хафизоглу.

Напомним, что утром 7 октября израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа. В результате более 700 человек погибли и 2 315 получили ранения. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и в ответ начала операцию "Железные мечи".