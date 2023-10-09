Армянская радость горю Израиля: Артак Бегларян - глашатай подлости и цинизма

Автор: Акпер Гасанов

Сказать, что это были подлость, мерзость, цинизм и ложь, значит ничего не сказать. Каким-то чудом удравший из Ханкенди бывший член карабахской хунты, успевший посидеть в разных креслах Артак Бегларян, позволяет себе, околачиваясь в Ереване, делать оскорбляющие слух и разум любого порядочного человека заявления. Он совершенно забывает о том, что за все сказанное рано или поздно придется отвечать.

Об этом, впрочем, я еще упомяну ниже. А пока уточню, что Бегларян заявил: "Те, кто поддержал азербайджанское геноцидальное нападение на народ "арцаха" оружием и содействием Израиля, сейчас решительно осуждают нападение ХАМАСа". По его словам, "не может быть никакого терпимого отношения к любой агрессии". После чего задается вопросом - осознает ли народ Израиля ошибку своего правительства в поддержке Азербайджана?

Надеюсь, что эти слова не получившего по заслугам мерзавца, прочтут и в Израиле. Эта страна сейчас переживает самый трагический период в своей новейшей истории. Сотни ни в чем не повинных израильтян стали жертвами организации, которая во многих странах мира признана террористической. Расстреляны в упор старики, женщины, дети. Взяты в плен многие израильтяне.

Города Израиля который уже день подвергаются мощным ракетным обстрелам. Все это так похоже на то, что творило именно армянское руководство. Да, премьер-министр РА Никол Пашинян является ментально близкой к террористам из ХАМАС персоной. Потому, что и те, и другие приказывали наносить удары по мирным городам, убивать мирное, гражданское население.

Разница лишь в том, что руководство ХАМАС находится в бегах и, возможно, будет уничтожено. Тогда как с Пашиняна никто, в США или ЕС, и спрашивать не хочет за совершенные по его приказу преступления против мирного населения Гянджи, Барды, Мингячевира. Вот в чем - цинизм момента. Вот в чем - проявление двойных стандартов.

Вот, о чем умалчивает член карабахской хунты Бегларян, которому место в бакинском СИЗО.

Умалчивает он и о том, что до сих пор никто из армянских парламентариев, политиков не высказался в поддержку Израиля. Молчит и посол Армении в Израиле. При этом, армянские СМИ просто кишат статьями, полными злорадства и радости по поводу того горя, что пришло в дома граждан Израиля. Авторы этих опусов открыто радуются смертям израильтян и даже пишут, что "есть высшая справедливость в том, что граждане еврейского государства сейчас чувствуют страх, отчаяние, беззащитность".

Да, это открытая демонстрация юдофобии, антисемитизма, бесчеловечности. И грешат этим, как видим, не только армянские СМИ, но и член карабахской хунты, который вроде бы как борьбой за права человека в их кругу отвечал. А в Азербайджане оплакивают погибших в Израиле. Тем более, что среди них есть уже и уроженец нашей страны Эмиль Ахмедов.

Граждане нашей страны несут цветы к посольству Израиля в Баку - утром, днем, вечером. Все социальные сети переполнены постами в поддержку Израиля. Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль сделала заявление в связи с широкомасштабными атаками на Израиль.

В заявлении говорилось: "Мы категорически осуждаем совершенные сегодня с территории сектора Газа атаки на Израиль, сопровождаемые намеренными ракетными ударами по гражданским объектам, населенным пунктам и отдельным лицам. Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль выражает соболезнования семьям и близким погибших в этих безжалостных атаках и желает раненым скорейшего выздоровления. В это тяжкое время мы рядом с народом Израиля".

МИД Азербайджана также уже выступил с заявлением. "Осуждаем насилие в отношении гражданского населения в зоне израильско-палестинского конфликта", говорилось в нем. Кроме того, посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов осудил террор со стороны ХАМАС. "Как и тысячи израильских граждан, я и моя семья вынуждены проводить часы в укрытиях. Я осуждаю неизбирательные ракетные удары и террористические атаки на гражданское население. Я потрясен многочисленными похищениями гражданских лиц, включая женщин и детей, которые подвергаются насилию и жестокому обращению со стороны похитителей-террористов. Как и все суверенные государства, Израиль имеет право на жизнь в мире и безопасности", - заявил он.

Наконец, посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поделился в Twitter публикацией с благодарностью народу Азербайджана за поддержку в эти нелегкие для еврейского государства дни. "Спасибо азербайджанскому народу за этот сердечный жест дружбы. Послания, цветы у ворот нашего посольства, посты в социальных сетях - все это придает нам силы в этот темный час нашей истории", - говорится в публикации.

Таков расклад. Он доказывает, что в темные дни хорошо видно светлых людей. И в Израиле теперь в очередной раз увидели, что Азербайджан и азербайджанцы из разных стран мира - на светлой стороне, что они поддерживают народ Израиля в эти тяжелые, темные для него времена. А армянская сторона доказывает, что она чудовищно далека от того, чтобы даже претендовать на право когда-либо в будущем встать на светлую сторону. Она была, есть и будет на стороне подлости, цинизма, радости чужому горю, бесконечным преступлениям, за которые не хочет нести наказания.