Франция возрождает ASALA, чтобы использовать против Израиля и Азербайджана

Недавно нападению подверглась единственная синагога в Ереване. Ее облили жидкостью, выбили окна и бросили коктейль Молотова. Ответственность за нападение взяло на себя молодежное крыло секретной армии освобождения Армении (ASALA).

Террористическая организация опубликовала заявления в социальных сетях и отметила, что этот акт стал ответом на соглашения между Азербайджаном и Израилем, а также на раввинов, которые критиковали Пашиняна за принижение Холокоста, сравнивая его с войной в Карабахе. В заявлении террористических организаций говорится: "Это предупреждение: если раввины в США и Европе продолжат поддерживать Баку, то мы будем сжигать синагоги в других странах".

Еще один момент, который обращает на себя внимание, заключается в том, что теракт произошел в то время, когда Франция пыталась укрепиться в регионе. Конечно, это многим говорит о связи между Францией и ASALA.

Как известно, ASALA была создана в Бейруте в 1975 году Агопом Акопяном. Организация совершила несколько терактов против турецких дипломатов. В течение 7 лет Ливан был излюбленным местом для ASALA, и организация расширилась. Однако, как только в 1982 году Бейрут оказался под контролем Израиля, начался ее упадок. Потеряв всякую поддержку, террористическая организация была вынуждена покинуть Ближний Восток. Тогда Франция помогла организации, предоставив приют.

Организация перенесла всю свою инфраструктуру из Ливана во Францию. Однако "медовый месяц" Франции и ASALA продлился недолго. Армяне-террористы предали Францию, осуществив теракт в аэропорту Орли. После теракта организация была выдворена за пределы страны, а один из ее главарей Монте Мелконян был арестован. Вскоре Акопян был убит в Европе, "власть" перешла к Монте. Когда разразилась Первая Карабахская война, французское правительство освободило Монте для борьбы с Азербайджаном в Карабахе. Однако Карабах стал его могилой, а ASALA распалась в 1994 году.

Таким образом, последний инцидент ставит под вопрос, возрождает ли Франция эту организацию, чтобы использовать ее против Израиля и Азербайджана после долгого молчания?

Ответ на этот вопрос редакция Azernews попыталась узнать у Дина Шмуэля Эльмаса - журналиста и эксперта по геополитике и энергетике из Тель-Авива, Израиль.

В своем комментарии первой англоязычной газете Азербайджана он отметил, что если Израиль увидит, что такого рода нападения будут продолжаться, Армения получит ответы в двух направлениях. В первую очередь, как всегда, Израиль будет углублять сотрудничество с Азербайджаном. В Израиле лучшие разведывательные подразделения в мире.

"Тель-Авив может помочь Баку разведданными. Во-вторых, я видел, что посол Армении в Тель-Авиве решил поговорить с Associated Press. Возможно, он хочет обрести некоторую популярность внутри Израиля и за его пределами. Его главная проблема - господин Мухтар Мамедов, один из самых почетных послов Израиля, он приехал сюда около полугода назад. Израильская общественность любит Азербайджан, и поэтому, если мы увидим, что эти нападения продолжатся, единственное, что получит посол Армении, - это дипломатический выговор от МИД Израиля", - заявил Дин Шмуэль Эльмас.

Он также добавил, что около 150 тысяч армян проживают в Ливане и еще несколько тысяч - в Сирии. Они могут сотрудничать с проиранскими организациями, такими как ливанская "Хезболла" и другими в Сирии, такими как афганская "Фатемиюн".

"Турция, Азербайджан и Израиль могут создать мощный треугольник в ирано-армянских отношениях на Южном Кавказе и Ближнем Востоке", - сказал он.

Он также коснулся возможных совместных азербайджано-израильских операций против ASALA и отметил, что разведывательные отношения между двумя странами потрясающие, например, во всех различных секторах: военном, энергетическом, образовательном и так далее.

"Азербайджан и Израиль постоянно работают вместе, и это очень плохо для всех террористов, желающих сеять хаос на Южном Кавказе и Ближнем Востоке. Обе страны стремятся к миру. Но те, кто стремится воевать против них, заплатят", - заключил он.