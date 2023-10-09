Под председательством Азербайджана состоялась встреча высших должностных лиц стран ОЭС

Сегодня под председательством Азербайджана состоялась встреча высокопоставленных должностных лиц стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

"Встреча прошла под председательством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева. Были обсуждены вопросы подготовки и организации 27-го заседания Совета глав МИД стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которое пройдет завтра в Шуше, а также документы, включенные в повестку мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.