https://news.day.az/politics/1605113.html Под председательством Азербайджана состоялась встреча высших должностных лиц стран ОЭС - ФОТО
Под председательством Азербайджана состоялась встреча высших должностных лиц стран ОЭС - ФОТО
Сегодня под председательством Азербайджана состоялась встреча высокопоставленных должностных лиц стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
"Встреча прошла под председательством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева. Были обсуждены вопросы подготовки и организации 27-го заседания Совета глав МИД стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которое пройдет завтра в Шуше, а также документы, включенные в повестку мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.
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