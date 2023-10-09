В Нью-Йорке состоялась презентация книги "Гейдар Алиев - 100 мгновений жизни", изданной на азербайджанском и английском языках в связи со 100-летием со дня рождения выдающегося государственного деятеля Азербайджана Гейдара Алиева, в рамках международного проекта "Издание книг, посвященных наследию великого лидера Гейдара Алиева", сообщили Day.Az организаторы.

В мероприятии приняли участие представители местных властей округа Бруклин Нью-Йорка, местной общественности, представители азербайджанской диаспоры, а также общественные и политические деятели, деятели науки, образования и культуры. Вечер был организован совместно автором издания, главным редактором международного журнала "Мой Азербайджан", членом-корреспондентом Международной академии наук Эмилем Насирли и нашим соотечественником из США, президентом Всемирной биографической ассамблеи Александром Нисановым.

На мероприятии минутой молчания была почтены память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов Карабахской войны.

Эмиль Насирли, предоставив обширную информацию о книге "Гейдар Алиев - 100 мгновений жизни", рассказал о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, внесшего неоценимый вклад во все сферы общественно-политической, экономической, научной, культурной жизни страны, международное признание страны как демократического, независимого государства. Было отмечено, что Азербайджан является одной из редких стран, которая проводит независимую внешнюю политику в сложной геополитической обстановке, и ни один стратегически важный проект в регионе не может быть реализован без Азербайджана. Внешнеполитическая стратегия страны, основы которой были заложены великим лидером, сегодня успешно продолжается и развивается Президентом Ильхамом Алиевым, служа дальнейшему укреплению нашей страны.

Александр Нисанов рассказал о титанической деятельности великого лидера Гейдара Алиева в области внешней политики во имя признания страны на международной арене. Были подчеркнуты несравненные заслуги Гейдара Алиева в установлении и развитии отношений с США. "Подписание "Контракта века" в сентябре 1994 года стало позитивным поворотным моментом в отношениях между Азербайджаном и Западом. Благодаря высокому дипломатическому мастерству Президента Ильхама Алиева, продолжившего внешнеполитический курс великого лидера Гейдара Алиева, Азербайджан получил возможность влиять не только на процессы, происходящие в регионе, но и на процессы, происходящие на международной арене", - отметил Александр Нисанов.

Также на церемонии презентации выступили депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Алек Брук-Красни, президент Ассоциации дружбы Бруклин-Баку Мариетта Розенталь и другие участники. В завершение мероприятия Эмиль Насирли вручил участникам книгу "Гейдар Алиев - 100 мгновений жизни".