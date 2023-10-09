https://news.day.az/politics/1605121.html Джейхун Байрамов встретился с Луи Боно - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился с Луи Боно - ФОТО
Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.
Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущей ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринимаемых нашей страной в направлении реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре