Джейхун Байрамов встретился с Луи Боно

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущей ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринимаемых нашей страной в направлении реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

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