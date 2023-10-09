Грузия может стать посредником между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.

По его словам, главное это то, что и Баку, и Ереван хотят использовать ресурсы Грузии в этом направлении.

"На Южном Кавказе должен быть мир", - добавил Вольский.

Отметим, что 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси Президент Ильхам Алиев сказал, что при согласии Армении, руководители соответствующих структур могут провести двусторонние и трехсторонние встречи в Грузии.

"Как вам известно, сегодня несколько стран, а также некоторые международные организации стараются оказать свою поддержку процессу нормализации между Арменией и Азербайджаном. Мы это приветствуем. Мы принимаем любое посредничество и помощь, если, конечно, они не односторонние и не предвзятые. Но, на мой взгляд, самым правильным выбором в этой сфере, учитывая и исторические связи, и географический фактор, конечно же, могла бы быть Грузия. Я признателен господину премьер-министру за то, что и он предлагает посреднические возможности в этой сфере. Считаю, что мы, как страна, готовая к этому, должны ожидать аналогичного подхода и от Армении, и если со стороны Армении также будет согласие, то руководители наших соответствующих структур немедленно могут приехать как на двустороннюю, так на трехстороннюю встречу в Грузии", - сказал глава государства.