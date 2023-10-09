Марина Кальюранд напомнила армянам о себе

Автор: Байрам Эльшадов

Надо отдать должно армянской прессе. У пишущей братии в Армении имеется редкий дар вспоминать об отработанном материале, полировать его и предлагать как абсолютно новый продукт.

Очередь теперь, словно метафорический Феникс, дошла до Марины Кальюранд, депутата Европейского парламента и "защитницы угнетенных армян". Эстонский политик дала обширное интервью армянской прессе, в котором говорила о ее видении ситуации на Южном Кавказе, о том какой Азербайджан плохой. Что неудивительно. Но был и один удивительный аспект, который, возможно в Армении даже не заметили. Кальюранд очень осторожно намекнула армянам на то, что особых результатов ждать не надо.

И мы считаем, что это самый важный момент, потому что, с одной стороны, Кальюранд представляет интересы армян, а с другой стороны, возникает логичный вопрос - а так ли это на самом деле? К примеру, репортер задает вопрос о том, даст ли Запад гарантии безопасности Армении, учитывая сложное геополитическое положение Армении. На что получает ответ о том, что "это сложный вопрос" и "армянскому правительству придется принимать много решений". Но это была не правда, и в Армении должны это знать. Истина заключается в том, что, во-первых, ЕС не способен предложить кому-либо какие-либо гарантии безопасности, так как безопасность блока обеспечивается США. Во-вторых, исполнительные органы ЕС не пойдут по пути удовлетворения Армении или любой другой страны в ущерб своим интересам.

И интервью представителя Европарламента состоит из таких аспектов вперемешку с рекламой своей деятельности. Перечислять их все нет смысла и желания, так как это будет бесплатной рекламой для политика, что не является целью работы.

Также эстонский политик воспользовалась возможностью и "прошлась" по России в целом и по миротворческому контингенту в частности. Кальюранд открыто обвинила миротворцев в том, что они виноваты в сегодняшних бедах Армении.

Таким образом, армяне должны понимать, что интервью таких лиц, которые представляются "сочувствующими друзьями", в реальности, является самой обычной саморекламой и продвижением личных амбиций и политических целей. Конечно, можно продолжать жить в эхо-камере и верить второсортным и нечестным политикам, не известным никому кроме узкой аудитории, для которых они являются надеждой. Но в реальности, прислушиваться к этим людям опасно, так как в конце концов, понадеявшись на них, останешься ни с чем, кроме мысли о том, что еще один "друг" оказался предателем.

Именно такие политики как Марина Кальюранд являются причиной, которая подвела Армению и армян к кризису, который сегодня переживает страна. Армянам необходимо научиться жить с соседями в мире, а не искать мнимую поддержку у псевдодрузей.