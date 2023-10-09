Джейхун Байрамов обсудил региональную ситуацию с замглавой МИД Ирана

Сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках предстоящего 27-го заседания Совета министров иностранных дел стран-членов Организации экономического сотрудничества (СМИД ОЭС) принял находящегося с визитом в нашей стране заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мехди Сафари.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, стоящих на повестке азербайджано-иранских отношений, подчеркнуто, что осуществленные в последние годы взаимные визиты и встречи на высоком уровне внесли положительный вклад в дальнейшее развитие отношений.

Стороны обменялись мнениями о мероприятиях по реализации транспортного коридора Север-Юг, а также реализации коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана. С удовлетворением был отмечен рост динамики торгово-экономических отношений, в частности, высоко оценена деятельность межправительственной комиссии между двумя странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями о последних процессах, происходящих в регионе. Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал об антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных с целью положить конец политическим и военным провокациям Армении и обеспечить вывод незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана.

Было отмечено, что Азербайджан осуществляет соответствующие меры по реинтеграции армянских жителей в рамках Конституции и законодательства Азербайджана и заинтересован в установлении прочного мира с Арменией на основе принципа уважения суверенитета и территориальной целостности.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам.