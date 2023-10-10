"Коридор зеленой энергии" сулит большую экономическую выгоду для Грузии и Азербайджана

Вероятность того, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет подписано именно в Тбилиси, есть, но я бы точно не назвал её стопроцентной. Слишком велико недоверие между сторонами, и если Баку в этом отношении проще, так как Азербайджан является победившей стороной, и явно сильнее, то Армении будет сложно пойти на переговоры без посредников в таких условиях. Главное, чтобы мирный договор был заключен, не принципиально где.

Об этом в интервью Day.Az сказал ведущий эксперт Грузинского центра стратегического анализа, политолог Гела Васадзе, комментируя итоги визита Президента Ильхама Алиева в Грузию.

Отмечая заинтересованность Азербайджана в участии в создании новых инфраструктурных проектов в Грузии, наш собеседник заявил:

"Учитывая сложившееся положение и фактическое закрытие логистики через Россию, это не просто заинтересованность, но и настоятельная необходимость. Речь идет прежде всего о прокладке кабеля через Черное море, модернизацию Грузинской железной дороги и строительство глубоководного порта Анаклия".

Говоря о перспективах строительства "Коридора зеленой энергии" для Азербайджана и Грузии, а также для других стран-партнеров в Европе, политолог подчеркнул, что данный проект принесет прямую выгоду.

"Это позволить генерировать электроэнергию прямо на месте, а и у Азербайджана, и у Грузии есть огромный потенциал для этого, и продавать то, что называют энергией в чистом виде", - заключил Гела Васадзе.

Напомним, 8 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили прибыл с рабочим визитом в Грузию. В рамках визита состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Ираклием Гарибашвили один на один. Лидеры двух стран также выступили в Тбилиси с заявлениями для прессы.

Абдул Керимханов