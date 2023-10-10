https://news.day.az/politics/1605253.html Авантюрные лидеры сепаратистского режима дают показания следствию в бакинских тюрьмах
Авантюрные лидеры сепаратистского режима дают показания следствию в бакинских тюрьмах
Флаг Азербайджана развевается по всему Карабаху. Остатки разрушенного сепаратистского режима разоружены, на следствии в бакинских тюрьмах дают показания их лидеры-авантюристы, привлеченные к уголовной ответственности, успешно осуществляется процесс разминирования и разоружения "серой зоны".
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом в своей статье, опубликованной в официальной прессе, отметил секретарь Совета безопасности при Президенте Азербайджанской Республики, генерал-полковник Рамиль Усубов.
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