Кто о чем, а вшивый о бане

Автор: Байрам Эльшадов

Никак не успокоятся оставшиеся без работы "депутаты" некогда влачившего жалкое существования сепаратистского образования. Уже почти месяц прошел с последнего дня их имитации работы, но кажется, безделье плохо сказывается на их психологическом здоровье.

Некто Марсел Петросян, считавший себя депутатом одной несуществующей "страны", понял, что последняя зарплата закончилась, а следующую уже не дадут. Так как сепаратистский кружок закрылся с подписанием документа о самоликвидации. И пришла в голову герою нашей статьи уникальная мысль. Вспомнить те уроки, которые и привели сепаратистов к такому ужасному концу. Петросян заговорил о "борьбе", о "спасении тысячелетней родины", "сохранении идентичности"... Полный набор, к которому мы уже привыкли. И решил, что было бы умным решением отменить указ о самороспуске никем не признанного кружка.

Только забыл он рассказать о том, как именно будет вестись эта борьба. И забыл о том, какие ответные меры могут быть приняты. И еще не подумал о том, что никто не помнит уже о каком-то непризнанном никем образовании. И еще много чего не учел, в том числе и то, как это отразится на Армении.

Умение наступать на одни и теже грабли несколько раз присуще только самым глупым и упрямым. Только эта упертость не приводит к добру. Стоит только вспомнить прошлое, как развивались события в последние годы. Сперва армяне и сепаратисты думали, что дойдут до Баку. Потом плакали и лелеяли надежду на то, что их кто-то спасет. И неизменно их ждало тяжелое разочарование.

Так что, дорогой наш Марсел, езжай куда-нибудь подальше, хорошо подумай о тех, чей язык довел их до бакинской тюрьмы. Араики, Рубены и прочие террористы сейчас наслаждаются чудесными видами, которые открываются из их тюремных камер. Ведь и для таких, как ты, найдется уголок.