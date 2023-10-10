https://news.day.az/politics/1605336.html Корабли Каспийской флотилии России прибыли с дружественным визитом в Баку
Корабли Каспийской флотилии России прибыли с дружественным визитом в Баку
10 октября два военных корабля Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации прибыли в Баку с неофициальным дружественным визитом.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.
"Экипажи кораблей были встречены представителями Военно-морских сил Азербайджанской Республики.
В ходе визита запланирована экскурсия экипажей кораблей для ознакомления с культурно-историческими памятниками Баку, а также товарищеская встреча в рамках спортивных состязаний", - говорится в сообщении ведомства.
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