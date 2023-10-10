https://news.day.az/politics/1605337.html Тегеран продолжает расследование теракта против азербайджанского посольства
Тегеран продолжает расследование теракта против азербайджанского посольства
Суд над напавшим на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января 2023 года пока не организован.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил сегодня на брифинге для прессы в Тегеране представитель судебной власти Ирана Масуд Сетаеши.
Он подчеркнул, что по данному уголовному делу продолжается расследование.
Отметим, что 27 января этого года на посольство Азербайджана в Иране было совершено вооруженное нападение. В результате инцидента погиб 1 сотрудник посольства, двое получили ранения.
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