Хакан Фидан в Шуше

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, Хакан Фидан принимает участие в 27-м заседании Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Шуше.

Отметим, что на заседании будет дана оценка результатам работы в рамках сотрудничества в контексте ОЭС в 2023 году, а также будут обсуждены текущие вопросы, стоящие на повестке дня организации.

Напомним, что ОЭС является региональной межгосударственной экономической структурой, в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

Азербайджан является членом ОЭС с 1992 года.