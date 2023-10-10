В Шуше проходит заседание Совета глав МИД стран ОЭС

В городе Шуша проходит 27-е заседание Совета глав МИД стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и руководители МИД стран ОЭС.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества была основана в 1985 году Турцией, Ираном и Пакистаном. 28 ноября 1992 года к ОЭС присоединились 7 стран. На данный момент в организацию входят 10 стран-членов: Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан.

27-е заседание Совета глав МИД ОЭС в городе Шуша проводится в рамках председательства Азербайджана в ОЭС в 2023 году. По инициативе Азербайджана тема организации в этом году - "Зеленый переход и взаимные связи".

Участие в заседании 6 стран происходит на уровне министров иностранных дел (Азербайджан, Турция, Казахстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан).

В рамках заседания состоятся вступительная речь и заявление министра Джейхуна Байрамова, заявления представителей стран-членов и наблюдателей, международных партнеров и специализированных структур ОЭС, обсуждение других вопросов повестки дня заседания.

В завершение планируется провести пресс-конференцию с участием министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и генерального секретаря ОЭС Хусрава Нозири.