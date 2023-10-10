Генсек СВМДА отмечает важность развития транспортных коридоров для мира на Южном Кавказе
Развитие эффективных транспортных коридоров может стать пунктом объединения интересов на Южном Кавказе.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай, отвечая на вопросы журналистов.
Говоря о возможном участии СВМДА в процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, Сарыбай отметил, что Армения за пределами организации, поэтому СВМДА не может играть какую-либо посредническую роль в этом процессе.
"Вместе с тем мы понимаем, что когда речь идет о многосторонней дипломатии, нам нужно знать, какой вклад могут привнести внешние партнеры. Я думаю, что развитие безопасных и эффективных транспортных коридоров может стать пунктом объединения интересов целого региона", - подчеркнул он.
Отметим, что СВМДА - это международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских и евразийских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.
Первый саммит СВМДА прошел в 2002 году.
На саммите в октябре 2022 года было заявлено о начале трансформации СВМДА в региональную организацию.
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