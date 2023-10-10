Азербайджан всегда стремился привлечь внимание международного сообщества к существованию в регионе незаконных армянских вооруженных сил, которые угрожали региональному миру и безопасности.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на 27-м заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящем под председательством Азербайджана в городе Шуша.

Рассказав о локальных антитеррористических мероприятиях, положивших конец провокациям незаконных армянских вооруженных сил, представлявших угрозу мирным и реинтеграционным процессам в регионе, минную угрозу, министр Джейхун Байрамов отметил, что сейчас, в частности, идет процесс реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе.

Было подчеркнуто, что создание рабочей группы по решению экономических, социальных, гуманитарных потребностей местных армянских жителей, принятие соответствующих мер и продолжение диалога между представителем правительства Азербайджана и представителями армянских жителей еще раз доказывают необоснованность утверждений о якобы "этнической чистке" в регионе.

В частности, было отмечено, что Азербайджан не упустит историческую возможность для мира и реинтеграции в регионе, настроен решительно в продвижении повестки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также процесса реинтеграции армянских жителей Карабаха.