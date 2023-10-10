Азербайджан участвует в многочисленных региональных форматах.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

"Проведенная сегодня здесь встреча является очередным проявлением этого. Азербайджан участвует в многочисленных региональных форматах. Азербайджан имеет свою активную линию на этих площадках. В ходе встречи, я дал подробную информацию о ситуации в регионе, мирной повестке дня Азербайджана и восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях", - добавил министр.