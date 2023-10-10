Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты депутатов парламента Румынии

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе своего текущего официального визита в Румынию встретилась с президентом Палаты депутатов парламента страны Альфредом-Робертом Симонисом.

Как передает Day.Az, господин Симонис выразил радость от возможности приветствовать госпожу Гафарову в стенах румынского парламента и сказал, что данный визит, конечно же, поспособствует развитию двустороннего межпарламентского сотрудничества и, в то же время, укрепит узы нашей дружбы.

Были отмечены тесные связи между двумя странами и упомянуты поездки президента Азербайджана Ильхама Алиева в Румынию и президента Румынии Клауса Йоханниса в Азербайджан как проявления упрочнения взаимоотношений наших государств.

Глава Палаты депутатов поделился своими соображениями о прогрессе межпарламентских связей и о роли групп дружбы сторон в этом контексте, а также о вкладе совместных румыно-азербайджанских энергопроектов в энергетическую безопасность Европы в целом. Он выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за помощь, оказанную Румынию в трудное для неё время.

Поблагодарив за оказанное азербайджанской парламентской делегации щедрое гостеприимство, Сахиба Гафарова засвидетельствовала свою уверенность в том, что это её первый официальный визит в Румынию в качестве главы Милли Меджлиса, и что он внесёт свой вклад в дальнейшее укрепление и расширение связей между двумя странами.

Далее, г-жа Гафарова подчеркнула, что Румыния второй во всём мире и первой в Европейском Союзе признала независимость Азербайджанской Республики. Нашим дипломатическим отношениям в прошлом году исполнилось тридцать лет, и за эти три десятилетия дружеские связи между Азербайджаном и Румынией переросли в стратегическое партнёрство. Два государства с таким же успехом взаимодействуют и под эгидой международных организаций.

Политические контакты занимают исключительное место как движитель роста двусторонних связей, подчеркнула Сахиба Гафарова, добавив, что встречные визиты глав государств служат дальнейшей интенсификации и так уже активного высокоуровневого политического диалога.

Взаимодействие в энергетической сфере было упомянуто как один из основных компонентов всего двустороннего сотрудничества. Было сказано и то, что с этого года начался экспорт азербайджанского газа в Румынию, а в последующие годы сотрудничество будет только крепнуть и шириться. Кроме того, возникли новые перспективы объединения усилий в сфере восстанавливаемой энергии.

Далее спикер Сахиба Гафарова информировала собеседника о широких возможностях ещё большего роста двустороннего сотрудничества с учётом наличия в Азербайджане современной транспортной инфраструктуры и его важнейшей роли транзитного государства, а также в свете продолжающегося широкомасштабного восстановления наших освобождённых от оккупации территорий.

Говорилось о вопросах гуманитарного сотрудничества, с упором на образование, науки и культуру. Было отмечено, что совместные культурные мероприятия ещё больше сближают два народа.

По словам председателя Милли Меджлиса, взаимодействие наших парламентов - один из краеугольных факторов влияния на двусторонние и многосторонние отношения между Румынией и Азербайджаном. Имели место взаимные поездки, а также встречи как глав парламентов, так и членов групп дружбы и различных делегаций, как на двусторонней основе, так и по каналам межпарламентских организаций.

Сахиба Гафарова упомянула участие вице-президента Палаты депутатов румынского парламента Василе-Даниэля Сучю в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана в мае этого года в честь столетнего юбилея Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отмечалась важность совместной деятельности групп дружбы, чьи регулярные контакты, диалог и обмен мнениями служат мостом между законодательными ассамблеями наших стран. В прошедшем году имели место визиты рабочей группы Милли Меджлиса в Румынию и рабочей группы румынского парламента в Азербайджан. Побывавшие в Азербайджане румынские парламентарии посетили наши вызволенные из оккупации территории и были в нашей культурной столице - городе Шуша. В ходе той поездки гости из Румынии могли лично видеть и последствия причинённых Арменией разрушений, и восстановительную работу, которую ведёт Азербайджан для всесторонней перестройки и возрождения тех мест.

Во время встречи также обсуждались дальнейшее углубление межпарламентских связей посредством деятельности парламентских комитетов двух стран, а ещё возможности обмена законодательным опытом в таких областях, как право, экономика и гуманитарные вопросы, к примеру.

Была отмечена необходимость ещё большего развития тесного взаимодействия двух законодательных собраний в рамках межпарламентских организаций, где можно создать механизм непосредственных консультаций между нашими делегациями. Было бы весьма полезно координировать позиции и сотрудничество по различным вопросам, поднимаемых в этих организациях.

Спикер Сахиба Гафарова подробно информировала собеседника о нынешней ситуации в нашем регионе, сказав, что, хотя Азербайджан был жертвой оккупации, именно Азербайджан говорил о мире и выступил с инициативой подписания мирного договора с опорой на 5 принципов международного права, включая взаимоуважение территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ. При этом г-жа Гафарова поблагодарила румынскую сторону за её неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Уже три года как Армения прибегает ко всем средствам, в том числе, военно-политическим провокациям, минированию и поддержке сепаратизма на азербайджанских территориях, дабы нанести урон суверенитету и территориальной целостности нашего государства, по словам спикера Милли Меджлиса. Нахождение на наших землях 10-тысячного контингента войск Армении, существование марионеточного режима и непрестанные вооружённые провокации вынудили Азербайджан предпринять антитеррористические меры локального характера. Как подчеркнула г-жа Гафарова, эти меры были нацелены исключительно на военные соединения и военную инфраструктуру, ни разу не коснувшись мирного населения и гражданских объектов. Все утверждения о противном совершенно безосновательны.

Меры по борьбе с террором достигли поставленных целей быстрее 24-х часов; структуры сепаратистского режима были разгромлены, а Азербайджан восстановил собственный суверенитет, продолжала г-жа Гафарова. Уже начата реинтеграция этнических армян Карабахского региона, а особый представитель азербайджанского правительства в короткий промежуток времени провёл три встречи с делегатами этой группы населения. По словам Сахибы Гафаровой, будут обеспечены все права и безопасность лиц, которым предстоит стать гражданами Азербайджана.

Никто не заставлял жителей-этнических армян покидать Карабах; нет ни единого факта, который бы свидетельствовал о таких действиях, заметила г-жа Спикер. Что до убывших, то это - их собственный выбор, в то время как Азербайджан обеспечил им безопасное передвижение. В указанном регионе побывала делегация, составленная из представителей офиса резидента-координатора ООН в Азербайджане и специализированных структур ООН же. Последовавшее заявление этой группы подтвердило отсутствие какого-либо урона мирному населению, а также гражданской и социальной инфраструктуре.

Кроме того, спикер Сахиба Гафарова подвергла критике предвзятое отношение и несправедливый, основанный на двойных подходах подход к Азербайджану некоторых кругов.

Председатель Палаты депутатов Альфред-Роберт Симонис заметил, что, невзирая на текущее положение, время покажет, кто был прав, и что Румыния всегда поддерживала и поддерживает и теперь территориальную целостность Азербайджана, а также не признаёт проведённые в Карабахе фальшивые "выборы". По словам г-на Симониса, уважение к верховенству закона и суверенитету - традиция для Румынии.

Встреча продолжилась; собеседники обсудили ряд иных вопросов, представляющих взаимный интерес.