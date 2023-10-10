Хакан Фидан призывает направить все возможности для поиска устойчивого мира на Южном Кавказе

Пришло время направить все возможности на устойчивый мир на Южном Кавказе.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, во время выступления на 27-м заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящем под председательством Азербайджана в городе Шуша.

"Мы приветствуем наших азербайджанских братьев за то, что они навсегда положили конец тридцатилетней оккупации, устранили историческую несправедливость. Сейчас самое время сосредоточить все усилия на устойчивом мире, стабильности и безопасности на Южном Кавказе, который составляет стратегическое ядро географии ОЭС", - отметил министр.

Х.Фидан подчеркнул, что необходимо добиться определенного импульса в связи с новой динамикой на Южном Кавказе, и Зангезурский коридор должен быть преобразован на благо всех членов ОЭС.