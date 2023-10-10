Спикер парламента Румынии поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за помощь, оказанную Азербайджаном в трудные для Румынии времена.

Об этом заявил председатель Палаты депутатов парламента Румынии Альфред-Роберт Симонис во время встречи с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой Trend.

Он отметил, что между Азербайджаном и Румынией существуют тесные связи. Альфред-Роберт Симонис подчеркнул, что визиты Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Румынию и Президента Румынии Клауса Йоханниса в Азербайджан являются проявлением дальнейшего укрепления отношений между двумя странами.

Альфред-Роберт Симонис поделился мнением о развитии связей между парламентами двух стран, роли групп дружбы в этой сфере, а также о вкладе совместных проектов Румынии и Азербайджана в энергетическую безопасность Европы. Он выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за помощь, оказанную Азербайджаном в трудные для Румынии времена.

Отметим, что председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Румынии.