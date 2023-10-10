Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Румынию 10 октября на встрече с председателем Палаты депутатов парламента этой страны Альфредом-Робертом Симонисом отметила, что никто не принуждал этнических армян покидать Карабах.

Как сообщили во вторник Day.Az в парламенте, С.Гафарова заявила, что нет ни единого такого факта.

"Те, кто уехал, сделали это по собственному выбору, и Азербайджан обеспечил безопасность их передвижения", - сказала она.

Председатель Милли Меджлиса напомнила, что Карабах посетила делегация, состоящая из представителей резидентского координационного офиса ООН в Азербайджане и специализированных структур ООН. Их последующее заявление подтвердило отсутствие какого-либо ущерба мирному населению, гражданской и социальной инфраструктуре.

На встрече спикер также раскритиковала предвзятую позицию ряда кругов по отношению к Азербайджану, их несправедливый подход, основанный на двойных стандартах.